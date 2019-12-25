В Петербурге обсудили проблемы принятия обществом семей с особенными детьми

Результаты фокус-группы показали, что большинство граждан Петербурга, не знают, как взаимодействовать с особенными детьми.

В рамках спецпроекта "Диалог с НКО" петербургский Центр управления регионом (ЦУР) начал прорабатывать с профильными НКО и СМИ проблемы принятия обществом семей с особенными детьми. Об этом сообщила пресс-служба ЦУР Петербурга.

Результаты фокус-группы показали, что большинство граждан Петербурга, не знают, как взаимодействовать с особенными детьми, поэтому пытаются дистанцироваться, чтобы не нанести им вред. Особенно это касается сотрудников общественного питания или кафе,

В рамках спецпроекта уже намечено более 20 предложений: например, создание программ подготовки родителей к рождению или усыновлению ребенка, создание курсов повышения квалификации для сотрудников сферы обслуживания и т.д.

Позже начнутся узкопрофильные встречи для более детального прорабатывания предложений.

Ранее петербурженка, прогнавшая детей-инвалидов с площадки, извинилась.

Фото: pexels