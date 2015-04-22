В Петербурге 6-летняя упала промежностью на спинку кровати и получила разрыв половой губы

В Петербурге госпитализировали 6-летнюю девочку с разрывом половой губы. Об этом стало известно Piter.TV.
Как сообщили стражам порядка, девочка травмировалась в квартире на Ново-Александровской улице. Она ходила по краю деревянной спинки кровати и упала промежностью. Ее в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее мы писали, что младенец получил травму головы, упав с пеленального столика в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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