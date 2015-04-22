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В Петербурге 6-летняя упала промежностью на спинку кровати и получила разрыв половой губы
Сегодня, 9:46
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 6-летняя упала промежностью на спинку кровати и получила разрыв половой губы

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Девочка ходила по краю деревянной спинки кровати.

В Петербурге госпитализировали 6-летнюю девочку с разрывом половой губы. Об этом стало известно Piter.TV.

Как сообщили стражам порядка, девочка травмировалась в квартире на Ново-Александровской улице. Она ходила по краю деревянной спинки кровати и упала промежностью. Ее в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что младенец получил травму головы, упав с пеленального столика в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: дети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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