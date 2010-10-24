В Смольном рассказали, каким отраслям бизнеса предоставят налоговые льготы

В Петербурге разработали дополнительные меры налогового стимулирования экономической активности.

В Петербурге разработали дополнительные меры налогового стимулирования экономической активности. В понедельник, 18 октября, на рабочем совещании с членами городского правительства одобрили законопроект "О внесении изменений в отдельные законы Санкт‑Петербурга о налогах и сборах". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти Петербурга намерены освободить от уплаты имущественных налогов за этот год организации конгрессно-выставочной деятельности, а также расширить применение льгот по указанным налогам для пансионатов гостиничного и лечебно-оздоровительного типа.

По словам губернатора города Александра Беглова, налоговая поддержка бизнесу показала свою эффективность. В период пандемии город всячески предоставлял льготы и налоговые послабления. В связи с чем городской бюджет пополнился более чем на 131 миллиард рублей.

Фото: пресс-служба Смольного