На проспекте Девятого Января нашли склад с поддельными автозапчастями

Было изъято около 279 единиц контрафакта.

Сотрудниками полиции Фрунзенского района выявлено незаконное хранение автомобильных запчастей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Контрафактный товар был обнаружен на складе, который располагался на проспекте Девятого Января. В результате проверки правоохранительные органы нашли автомобильные рулевые рейки, маркированные знаками популярных брендов. Было изъято около 279 единиц контрафакта.

По факту правонарушения возбуждено административное дело по статье "незаконное использование средств индивидуализации товаров".

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