В Петербурге нашли предполагаемое место захоронения Даниила Хармса

Согласно исследованию, он был захоронен на Пискаревском мемориальном кладбище.

В день годовщины смерти писателя, поэта и драматурга Даниила Хармса на Пискаревском мемориальном кладбище установили символический памятный знак. Памятник "Здесь покоится Хармс" убрали через полчаса 2 февраля, сообщила "Российская газета".

Также стало известно, что Хармс был похоронен в одной из братских могил на Пискаревском кладбище. Основатель премии Даниила Хармса Александр Марс рассказал о том, что писатель покоится либо в 23, либо в 9 братской могиле. Узнать об этом удалось благодаря архивным документам.

Александр Марс намерен продолжить расследование.

Советский литературный деятель ушел из жизни 2 февраля 1942-го года, ему было 36 лет.

Ранее Владимир Путин признался, что не выполнил последний наказ писателя Данила Гранина.

Фото: архивные фотографии