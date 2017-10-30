В Петербурге нашли предполагаемое место захоронения Даниила Хармса

В день годовщины смерти писателя, поэта и драматурга Даниила Хармса на Пискаревском мемориальном кладбище установили символический памятный знак. Памятник "Здесь покоится Хармс" убрали через полчаса 2 февраля, сообщила "Российская газета".
Также стало известно, что Хармс был похоронен в одной из братских могил на Пискаревском кладбище. Основатель премии Даниила Хармса Александр Марс рассказал о том, что писатель покоится либо в 23, либо в 9 братской могиле. Узнать об этом удалось благодаря архивным документам.
Александр Марс намерен продолжить расследование.
Советский литературный деятель ушел из жизни 2 февраля 1942-го года, ему было 36 лет.
Ранее Владимир Путин признался, что не выполнил последний наказ писателя Данила Гранина.
Фото: архивные фотографии
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