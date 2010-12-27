Генеральным директором завода станет Виктор Леш.

Во вторник, 17 декабря, стало известно о том, что в Петербурге откроют завод по созданию экологичного транспорта. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что это совместный проект холдинга "Синара - Транспортные Машины" и Skoda Transportation. Предполагается, что на заводе будут выпускать высокоэкологичные электрички, трамваи, автобусы и электробусы. Генеральным директором предприятия станет Виктор Леш.

Завод запустят в ближайшие пару лет.

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Фото:Piter.TV