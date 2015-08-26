В Петербурге начинается сезон загадочных серебристых облаков

Они видны после захода солнца, когда на поверхности земли уже темно, а на высоте 80 км – еще светло.

В Петербургском планетарии объявили о начале сезона наблюдения за серебристыми облаками. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на слова астронома Марии Борухи.

Как рассказала Боруха, эти облака видны после захода солнца, когда оно опускается на высоту около шести градусов. В этот момент на поверхности земли уже темно, а на высоте 80 км – еще светло.

По словам астронома, это загадочное атмосферное явление до сих пор изучается. Серебристые облака состоят из крошечных льдинок, для образования которых нужны очень низкие температуры. Они фиксируются в мезосфере летом.

Серебристые облака в Петербурге видно преимущественно над северным горизонтом. Очень непродолжительное время их можно увидеть над головой. Для наблюдения нужна идеальная погода. Обычные облака на фоне неба будут либо темными, либо розовыми. Серебристые можно узнать благодаря холодному оттенку и красивой волнистой структуре. Ловить момент нужно в начале июня.

Ранее мы писали, что в понедельник в Петербурге потеплеет до +18 градусов.

Фото: ВКонтакте / Петербургский Планетарий