В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что в Петербурге начали выдавать продуктовые наборы для школьников. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина.
Потехина отметила, что соответствующие наборы на две недели обойдутся школьникам в 400 миллионов рублей. Наборы получат чуть больше 230 тысяч учеников.
"Поскольку дети в образовательные организации не ходят, мы выдаём им продукты на дом. Понятно, что речь не идёт о сопоставимом ассортименте, а только о сопоставимых ценах",
—сказано в сообщении.
Предполагается, что наборы будут доставлять с 30 марта по 12 апреля.
Ранее мы сообщали о том, что ветеранам Ленобласти начнут доставлять продуктовые наборы на дом.
Фото:pixabay
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