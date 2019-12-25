Продуктовые наборы для школьников на две недели обойдутся в 400 миллионов рублей.

В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что в Петербурге начали выдавать продуктовые наборы для школьников. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина.

Потехина отметила, что соответствующие наборы на две недели обойдутся школьникам в 400 миллионов рублей. Наборы получат чуть больше 230 тысяч учеников.

"Поскольку дети в образовательные организации не ходят, мы выдаём им продукты на дом. Понятно, что речь не идёт о сопоставимом ассортименте, а только о сопоставимых ценах", —сказано в сообщении.

Предполагается, что наборы будут доставлять с 30 марта по 12 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что ветеранам Ленобласти начнут доставлять продуктовые наборы на дом.

Фото:pixabay