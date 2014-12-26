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В Петербурге началась подготовка к завтрашнему снегопаду
Сегодня, 20:48
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В Петербурге началась подготовка к завтрашнему снегопаду

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На улицы города вышли 950 дворников и 1 тыс. единиц техники.

В Петербурге в ночь на 13 декабря будет работать еще большее количество снегоуборочной техники. Решение связано со ухудшением погодных условий: в понедельник синоптики обещают жителям Северной столицы сильную метель и снегопад. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству. 

Вечером в воскресенье, 12 декабря, город очищают от снега 950 дворников и 1 тыс. единиц техники. Уже сейчас началась активная подготовка к встрече с настоящей зимней стихией. 

Известно, что завтра в Петербурге столбики термометров покажут около нуля градусов. В город на Неве придет потепление. Поэтому горожанам напоминают, что при таких погодных условиях возможна гололедица.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Московском парке Победы петербуржцы заметили "моржей".

Фото: Piter.tv

Теги: дворники, снегопад, снегоуборочная техника, уборка снега
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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