В Петербурге с начала снежного периода вывезено более 650 тысяч кубометров снега

Особенно ускорить вывоз снега пришлось, когда из-за плюсовой температуры всё, что собрано в валы по краям дорог, начало активно таять.

С начала зимы в Петербурге дорожные предприятия отправили на утилизацию более 650 тысяч кубометров снега. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Особенно ускорить вывоз снега пришлось, когда из-за плюсовой температуры всё, что собрано в валы по краям дорог, начало активно таять. Тогда объем отправляемого на снегоплавильные пункты снега составлял более 40 тысяч кубометров в сутки, а на улицы и магистрали выходило до тысячи единиц техники.

Самым тяжелым был день 21 декабря, когда в городе шёл ледяной дождь. За одни сутки было израсходовано более двух тысяч тонн пескосоляной смеси. Всего за неделю её ушло 8400 тонн.

В понедельник, 26 декабря, 840 машин дорожников приводит в порядок улицы Петербурга, работают 910 специалистов ручного труда.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга