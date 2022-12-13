В Петербурге на учете по поводу онкологических заболеваний состоит 161,7 тыс. пациентов

4 февраля - Международный день борьбы с раком.

Сегодня, 4 февраля, отмечают Международный день борьбы с раком. В Петербурге на учете по поводу онкологических заболеваний состоит более 161,7 тыс. пациентов. Об этом сообщили в Комздраве города.

Самый частый диагноз в онкологии – рак молочной железы. Данный диагноз поставили 37 тыс. жительницам Северной столицы. На втором месте – рак кожи (14,1 тысяч пациентов). Рак предстательной железы выявили у 13,7 тыс. пациентов. Рак ободочной кишки нашли у 13,6 тыс. человек, рак тела матки – у 11,7 тыс. женщин.

В комитете по здравоохранения призвали обращать внимание на вторичную профилактику – скрининг на бессимптомные формы рака, который предназначен для раннего выявления онкологических заболеваний.

Горожанам напомнили, что болезнь излечима. Чем быстрее ее выявят, тем больше шансов победить рак.

Исследования в рамках программы ранней диагностики и скрининга: 1) самодиагностика, в том числе пальпация молочной железы;

2) профилактические осмотры у врача;

3) маммография;

4) флюорография; 5)цитологическое исследование мазков с шейки матки и цервикального канала;

6) эндоскопические исследования. Комздрав Петербурга

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Фото: Pxhere