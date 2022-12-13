  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге на учете по поводу онкологических заболеваний состоит 161,7 тыс. пациентов
Сегодня, 13:53
119
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге на учете по поводу онкологических заболеваний состоит 161,7 тыс. пациентов

0 0

4 февраля - Международный день борьбы с раком.

Сегодня, 4 февраля, отмечают Международный день борьбы с раком. В Петербурге на  учете по поводу онкологических заболеваний состоит более 161,7 тыс. пациентов. Об этом сообщили в Комздраве города.

Самый частый диагноз в онкологии – рак молочной железы. Данный диагноз поставили 37 тыс. жительницам Северной столицы. На втором месте – рак кожи (14,1 тысяч пациентов). Рак предстательной железы выявили у 13,7 тыс. пациентов. Рак ободочной кишки нашли у 13,6 тыс. человек, рак тела матки – у 11,7 тыс. женщин. 

В комитете по здравоохранения призвали обращать внимание на вторичную профилактику – скрининг на бессимптомные формы рака, который предназначен для раннего выявления онкологических заболеваний. 

Горожанам напомнили, что болезнь излечима. Чем быстрее ее выявят, тем больше шансов победить рак.

Исследования в рамках программы ранней диагностики и скрининга:

1) самодиагностика, в том числе пальпация молочной железы;
2) профилактические осмотры у врача;
3) маммография;
4) флюорография; 

5)цитологическое исследование мазков с шейки матки и цервикального канала;
6) эндоскопические исследования.

Комздрав Петербурга

Ранее на Piter.tv: соседи убитой жены священника рассказали, как жила семья. 

Фото: Pxhere

Теги: здоровье, международный день борьбы с раком, онкология, рак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии