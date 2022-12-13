В Петербурге на учете по поводу онкологических заболеваний состоит 161,7 тыс. пациентов

Сегодня, 4 февраля, отмечают Международный день борьбы с раком. В Петербурге на учете по поводу онкологических заболеваний состоит более 161,7 тыс. пациентов. Об этом сообщили в Комздраве города.
Самый частый диагноз в онкологии – рак молочной железы. Данный диагноз поставили 37 тыс. жительницам Северной столицы. На втором месте – рак кожи (14,1 тысяч пациентов). Рак предстательной железы выявили у 13,7 тыс. пациентов. Рак ободочной кишки нашли у 13,6 тыс. человек, рак тела матки – у 11,7 тыс. женщин.
В комитете по здравоохранения призвали обращать внимание на вторичную профилактику – скрининг на бессимптомные формы рака, который предназначен для раннего выявления онкологических заболеваний.
Горожанам напомнили, что болезнь излечима. Чем быстрее ее выявят, тем больше шансов победить рак.
Исследования в рамках программы ранней диагностики и скрининга:
1) самодиагностика, в том числе пальпация молочной железы;
2) профилактические осмотры у врача;
3) маммография;
4) флюорография;
5)цитологическое исследование мазков с шейки матки и цервикального канала;
6) эндоскопические исследования.
Комздрав Петербурга
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Фото: Pxhere
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