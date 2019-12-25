В Петербурге на лечении в ковидных стационарах находится более 5,4 тыс. человек

Свободный коечный фонд составляет 29%. К аппаратам ИВЛ подключено 239 пациентов.

Для больных коронавирусом в Петербурге развернуто 6 852 мест. Однако около 70% из них заняты пациентами, у которых диагностировали инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе 3 октября.

За последние сутки в ковидные стационары города поступило 388 человек. Еще 498 пациентов сегодня находится в реанимации. 239 больных подключили к аппаратам ИВЛ. Всего в городе проходят лечение в больницах 6 852 зараженных коронавирусом. Получили справку о выписке чуть больше 290 пациентов.

Коронавирус выявили еще у 2,4 тыс. петербуржцев. Почти 60 человек, у которых диагностировали инфекцию, ушли из жизни.

Напоминаем, что на вакцинацию можно записаться по телефону "122" либо на сайте "Здоровье петербуржца".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге коэффициент распространения COVID-19 вновь превысил норму и составил 1,32.

Фото: Piter.tv