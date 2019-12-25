В Петербурге на четыре дня открыли МФЦ для выдачи документов

Выдавать готовы паспорта, выписки ЕГРН о регистрации купли-продажи и карты детские дошкольные.

Во вторник, 7 апреля, стало известно, что в Петербурге временно во время карантина откроют МФЦ. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

В Смольном заявили, что многофункциональные центры Петербурга будут функционировать с 7 по 10 апреля. Отмечается, что в МФЦ в эти дни будут выдавать только паспорта, выписки ЕГРН о регистрации купли-продажи и карты детские дошкольные.

Для получения других документов власти Петербурга рекомендуют подождать окончания "карантинного" апреля, объявленного президентом России как нерабочий месяц с сохранением заработной платы.

Ранее мы сообщали о том, что в МЧС посоветовали, как защитить себя от коронавируса после прогулок.

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