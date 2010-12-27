Сегодня "блокадный трамвай" вернется на Васильевский остров

Памятная акция от "Горэлектротранса" состоится в годовщину возобновления трамвайного движения в Ленинграде.

Сегодня, 13 апреля, Санкт-Петербург вспоминает день, когда в блокадный Ленинград вернулось трамвайное движение. В честь 76-й годовщины памятной даты по Васильевскому острову проедут "блокадные трамваи". Те самые машины, которые когда-то были так важны для ленинградцев, снова проедутся по историческим маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба "Горэлектротранса". Отмечается, что исторические машины "воскреснут" всего на один день - увидеть их на В.О. можно будет только 13 апреля.

В этот же день в Музее городского электротранспорта соберутся блокадники, ветераны войны, студенты и школьники. Вместе они вспомнят годы блокады и обсудят роль трамвая для жителей героического города. Кроме того, в музее откроют выставку для всех горожан. На ней можно увидеть раритеты времен Великой Отечественной войны. Среди них, осколки снаряда, упавшего на Васильевский остров, талоны на хлеб, письма с фронта и другие ценные вещи.

Для справки:

День возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде считается особой датой для Санкт-Петербурга. Первыми жители осажденного города весной 1942 года увидели грузовые трамваи. Их движение возобновилось 7 марта. В остальные дни до 15 апреля было запущено движение пассажирского транспорта. Пять маршрутов, следовавших по диагонали через весь город, помогали людям перемещаться, общаться друг с другом и просто выжить.

Фото: http://getmuseum.ru