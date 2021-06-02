В Петербурге на Театральной площади дорожный знак упал рядом с пешеходом

Падение конструкции произошло из-за погодных условий.

В среду, 20 сентября, на Театральной площади в Петербурге временный дорожный знак упал рядом с девушкой-пешеходом. Об этом рассказали в пресс-службе АО "Метрострой Северной Столицы".

По данным компании, конструкция были установлена в соответствии требованиями ГОСТ. Падение знака произошло из-за погодных условий, в частности, ввиду сильных порывов ветра.

Конструкция демонтирована, ее устанавливают заново. Основание знака усиливается и укрепляется во избежание подобных происшествий.

Представители "Метростроя Северной Столицы" принесли свои извинения. Все временные конструкции специалисты дополнительно проверят.

Ранее мы сообщали о том, что на Дворцовой набережной запретили ездить на самокатах.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)