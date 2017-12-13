В Петербурге на 73-м году жизни скончался поэт Виктор Ширали

Когда и где похоронят литератора, пока не сообщается.

Сегодня, 19 февраля, в возрасте 72 лет скончался петербургский поэт Виктор Гейдарович Ширали. Об этом на своей странице в Facebook написал его друг поэт Борис Лихтенфельд.

Один из первых поэтов второй культуры, с которым я познакомился в начале 70-х. Отметил Борис Лихтенфельд

Место и время похорон поэта пока неизвестны.

Также Лихтенфельд написал несколько слов о своём друге:

Благожелательно и гордо

страна над нами право правит

и если не возьмёт за горло,

то просто задницей придавит -

для лада общего, для блага,

но в этой роще соловьи

поют своё с такой отвагой,

что Господи благослови. Строчки их стихотворения Ширали

Виктор Ширали родился в Ленинграде 9 мая 1945 года. Его называют одним из самых ярких любовных лириков в петербургской поэзии второй половины XX века. Он был регулярным гостем популярных поэтических вечеров в 60-е.