В Петербурге на 73-м году жизни скончался поэт Виктор Ширали

Сегодня, 19 февраля, в возрасте 72 лет скончался петербургский поэт Виктор Гейдарович Ширали. Об этом на своей странице в Facebook написал его друг поэт Борис Лихтенфельд.
Один из первых поэтов второй культуры, с которым я познакомился в начале 70-х.
Отметил Борис Лихтенфельд
Место и время похорон поэта пока неизвестны.
Также Лихтенфельд написал несколько слов о своём друге:
Благожелательно и гордо
страна над нами право правит
и если не возьмёт за горло,
то просто задницей придавит -
для лада общего, для блага,
но в этой роще соловьи
поют своё с такой отвагой,
что Господи благослови.
Строчки их стихотворения Ширали
Виктор Ширали родился в Ленинграде 9 мая 1945 года. Его называют одним из самых ярких любовных лириков в петербургской поэзии второй половины XX века. Он был регулярным гостем популярных поэтических вечеров в 60-е.