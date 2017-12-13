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В Петербурге на 73-м году жизни скончался поэт Виктор Ширали
Вчера, 18:20
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ProkVad
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В Петербурге на 73-м году жизни скончался поэт Виктор Ширали

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Когда и где похоронят литератора, пока не сообщается.

Сегодня, 19 февраля, в возрасте 72 лет скончался петербургский поэт Виктор Гейдарович Ширали. Об этом на своей странице в Facebook написал его друг поэт Борис Лихтенфельд. 

Один из первых поэтов второй культуры, с которым я познакомился в начале 70-х.

Отметил Борис Лихтенфельд

Место и время похорон поэта пока неизвестны.

Также Лихтенфельд написал несколько слов о своём друге:

Благожелательно и гордо
страна над нами право правит
и если не возьмёт за горло, 
то просто задницей придавит -
для лада общего, для блага,
но в этой роще соловьи
поют своё с такой отвагой, 
что Господи благослови.

Строчки их стихотворения Ширали

Виктор Ширали родился в Ленинграде 9 мая 1945 года. Его называют одним из самых ярких любовных лириков в петербургской поэзии второй половины XX века. Он был регулярным гостем популярных поэтических вечеров в 60-е.

Теги: поэт , смерть , спб , стихи
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Культура Картина дня

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