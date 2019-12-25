  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге дорожает красная икра
Сегодня, 22:39
91
smirenny

В Петербурге дорожает красная икра

0 0

Это происходит из-за понижения улова лососевых.

В среду, 14 октября, управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что в Петербурге дорожает красная икра. Об этом сообщил телеканал 360

Рост цен связывают с понижением улова лососевых. Цены перед одним из главных праздников в стране – Новым годом – пока не удастся спрогнозировать. Вероятно, скидки и акции в магазинах компенсируют подорожание. В декабре ситуация станет яснее. Отмечается, что дефицита не будет, несмотря на то, что заготовленных объемов меньше, чем в предыдущих годах. 

Ранее мы писали, что космонавты на МКС останутся без подарков на Новый год.

Фото: pixabay

Теги: красная икра, повышение цен, цены
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии