В Петербурге молодой мужчина погиб, упав с 15-го этажа

Правоохранительные органы Выборгского района Петербурга устанавливают личность и молодого мужчины, выпавшего с 15 этажа. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Труп был обнаружен 25 октября в 23.40 у подьезда дома 113 по проспекту Энгельса. Мужчина 25-30 лет был одет в спортивные брюки и черную куртку с капюшоном. В карманах у него нашли лежал ключ от подьезда.
На лестнице 15-го этажа подъезда полицейские обнаружили открытое окно. Сейчас устанавливается личность погибшего.
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