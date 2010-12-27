Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге молодой мужчина погиб, упав с 15-го этажа
Сегодня, 10:53
0
alexandra08
1500

В Петербурге молодой мужчина погиб, упав с 15-го этажа

0
 
 

Мужчина  25-30 лет был одет в спортивные брюки и черную куртку с капюшоном.

Правоохранительные органы Выборгского района Петербурга  устанавливают личность и молодого мужчины, выпавшего с 15 этажа. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Труп был обнаружен 25 октября в 23.40 у подьезда дома 113 по проспекту Энгельса. Мужчина  25-30 лет был одет в спортивные брюки и черную куртку с капюшоном. В карманах у него нашли лежал ключ от подьезда.

На лестнице 15-го этажа подъезда полицейские обнаружили открытое окно. Сейчас устанавливается личность погибшего.

Фото: pixabay.com

Теги: ан оперативное прикрытие , выборгский район
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5