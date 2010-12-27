В Петербурге молодой мужчина погиб, упав с 15-го этажа

Мужчина 25-30 лет был одет в спортивные брюки и черную куртку с капюшоном.

Правоохранительные органы Выборгского района Петербурга устанавливают личность и молодого мужчины, выпавшего с 15 этажа. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Труп был обнаружен 25 октября в 23.40 у подьезда дома 113 по проспекту Энгельса. Мужчина 25-30 лет был одет в спортивные брюки и черную куртку с капюшоном. В карманах у него нашли лежал ключ от подьезда.

На лестнице 15-го этажа подъезда полицейские обнаружили открытое окно. Сейчас устанавливается личность погибшего.

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