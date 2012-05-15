Главные улицы исторического центра северной столицы собираются освободить от любого движения.

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что в Петербурге могут ввести платный въезд в центр. Об этом заявил начальник отдела перспективного развития комитета по развитию транспортной инфраструктуры Алексей Степичев.

Власти Петербурга отметили, что в приоритете создать как можно больше пешеходных зон. Таким образом планируется освободить главные улицы исторического центра от автомобилей.

Эксперты отмечают, что для осуществления соответствующий реформы городу необходим обходные пути для автомобилистов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге уничтожают уникальный дворик Нельсона.

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