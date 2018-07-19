В Петербурге маленькая девочка 15 минут провисела на карнизе 9 этажа‍

Прохожие вызвали на место происшествия спасателей, однако ребенка достал промышленный альпинист.

В Кировском районе утром 19 июля прохожие заметили маленькую девочку, которая висела на карнизе на высоте 9-го этажа.

ЧП произошло на улице Генерала Симоняка в доме 4/2 около 10 часов утра. Малышка встала ногами на козырек ниже и продержалась там более 10 минут. Прохожие вызвали на место происшествия спасателей, однако ребенка достал промышленный альпинист, работавший неподалеку. Мужчина снял девочку с козырька и опустил на балкон.

Как выяснилось позднее, малышка осталась одна в квартире на 9 этаже. В отсутствии взрослых она выбралась на балкон и повисла за ограждением. Через 10 минут к дому приехали пожарные, которые вскрыли дверь. Пока неизвестно, где все это время находились родители ребенка.

Видео: ДТП и ЧП / ВК.