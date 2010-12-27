Станцию метро "Пионерская" "заминировали" по звонку первокурсника артиллерийской академии

Станцию закрыли более чем на 40 минут.

В понедельник, 22 октября, в службу "112" позвонили и сообщили о минировании станции метро "Пионерская". Как сообщает Канал 78, мобильный телефон был зарегистрирован на первокурсника Михайловской артиллерийской академии.

Станцию закрыли более чем на 40 минут. Осмотр вестибюля и станции метро показал отсутствие там взрывчатки. При опросе курсант рассказал, что 2 сентября в салоне "Связной" в ТРК "Тукан" купил телефон. К аппарату по акции прилагались 3 сим-карты, две из которых он забрал себе, а третью , не активируя, выбросил в урну.

По словам первокурсника, он не мог звонить сам, в течение дня он находился на занятиях, а вечером заступил на дежурство. В это время телефоны находятся у командира и выдаются только в 20.00 часов для звонка родителям.

Ранее сообщалось, что в Петербурге закрыли на вход и выход станцию метрополитена "Пионерская".

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