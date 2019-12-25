В Петербурге каждому пятому мужчине отказали в работе из-за пола

Также важную роль при трудоустройстве играет семейное положение.

Во вторник, 10 марта, стало известно, что каждый пятый мужчина в Петербурге не может трудоустроиться из-за гендерного неравенства. Соответствующее исследование провели эксперты онлайн-рекрутинг платформы HeadHunter.

Как оказалось, около 15% женщин-работодателей прямо отказали в трудоустройстве мужчинам-соискателям из-за их пола. При этом 27% бизнес-леди предпочли отказать в более завуалированной форме.

Эксперты отмечают, что с гендерной дискриминацией также сталкиваются женщины. При трудоустройстве важную роль для начальства играет семейное положение соискательницы. Так, 16% женщин признались, что испытывали трудности в поиски работы из-за наличия детей, 26% — из-за их отсутствия.

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