В центре Петербурга установят памятник Чайковскому

На выбор представлено около ста вариантов скульптуры.

Экспозиция проектов памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому открылась в субботу Концертном зале Мариинского театра.

В архитектурном конкурсе участвуют российские, европейские и американские скульпторы. Множество работ выдержано в классическом стиле: музыкант стоит, сидит или окруженный инструментами и балеринами дирижирует оркестром. Среди абстрактных проектов выделяется фигура композитора, представленная каменной глыбой с прожилками фарфора. Один из художников презентовал стену из звуковой волны, из которой появляется голова Чайковского.

Памятник хотят поставить на улице Декабристов. Итоги конкурса объявят в апреле будущего года.

В 2020 году будут праздновать 180 лет со дня рождения композитора.

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Фото: Википедия / A.I.