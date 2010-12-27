В центре Петербурга установят памятник Чайковскому

Экспозиция проектов памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому открылась в субботу Концертном зале Мариинского театра.
В архитектурном конкурсе участвуют российские, европейские и американские скульпторы. Множество работ выдержано в классическом стиле: музыкант стоит, сидит или окруженный инструментами и балеринами дирижирует оркестром. Среди абстрактных проектов выделяется фигура композитора, представленная каменной глыбой с прожилками фарфора. Один из художников презентовал стену из звуковой волны, из которой появляется голова Чайковского.
Памятник хотят поставить на улице Декабристов. Итоги конкурса объявят в апреле будущего года.
В 2020 году будут праздновать 180 лет со дня рождения композитора.
Ранее мы рассказывали, что в Северной столице отклонили эскиз проекта памятника адмиралу Ушакову.
Фото: Википедия / A.I.
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