Следственные мероприятия были связаны с ремонтом и строительством объектов военного ведомства.

В четверг, 2 июля, стало известно о том, что в Петербурге из-за взяток арестованы сотрудники стройнадзора Минобороны. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Следствие полагает, что фигуранты дела получали взятки от представителей коммерческих организаций. Речь идет о ремонте и строительстве объектов военного ведомства Западного военного округа. По версии правоохранителей, в ОПГ состояли 12 человек. Они брали взятки на сумму в 9 млн рублей.

В результате расследования под стражу заключили руководителя отдела стройнадзора Минобороны Дениса Монджиевского, его подчиненного Игоря Касминина, заместителя Николая Развозина и сотрудницу стройнадзора Елену Прудскую. Последней предъявлено обвинение, которое она признала. Останые задержанные остаются в статусе подозреваемых.

Петербургский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщали о том, что сотрудника Генпрокуратуры лишили должности после нападения на полицейского.

Фото:Piter.TV