Сотрудника Генпрокуратуры лишили должности после нападения на полицейского

Замначальника управления Генпрокуратуры нарушил кодекса этики работника.

Генеральный прокурор Игорь Краснов уволил замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности ведомства Игоря Мыльникова после того, как последний применил насилие против полицейского. Об увольнении сообщил сразу ряд СМИ со ссылкой на источники.

Ранее Игорь Мыльников устроил пьяный дебош в ОМВД "Филевский парк". Полицейские остановили его за вождение в нетрезвом виде. На опубликованном видео Мыльников бьет рукой и ногой задержавшего его полицейского.

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