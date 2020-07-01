Сотрудника Генпрокуратуры лишили должности после нападения на полицейского

Генеральный прокурор Игорь Краснов уволил замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности ведомства Игоря Мыльникова после того, как последний применил насилие против полицейского. Об увольнении сообщил сразу ряд СМИ со ссылкой на источники.
Ранее Игорь Мыльников устроил пьяный дебош в ОМВД "Филевский парк". Полицейские остановили его за вождение в нетрезвом виде. На опубликованном видео Мыльников бьет рукой и ногой задержавшего его полицейского.
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Видео: Telegram / 112
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