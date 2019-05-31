В Петербурге сожгли более 60 кг санкционки

Среди изъятого оказались продукты животного происхождения.

Во четверг, 30 мая, специалисты Россельхознадзора и сотрудники Пулковской таможни пришли с проверкой в ТЦ "Торговый двор", который располагается центре Петербурга. Там специалисты обнаружили и изъяли более 60 кг запрещенных продуктов. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Среди санкционки оказались продукты животного происхождения, в основном молочка и мясо. В общей сложности специалисты нашли 60,8 килограмма готовой молочной продукции и 2,98 килограмма мясной.

В Россельхознадзоре сообщили, что продукция, общим весом 63,78 килограммов, была сожжена в соответствии с законодательством РФ. В отношении нарушителей могут возбудить административные дела.

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