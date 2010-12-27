В Петербургской Охте выловили тело мужчины в красных трусах

В Красногвардейском районе Петербурга нашли мертвого мужчину, плывущего по Охте.

Из реки Охты в Петербурге выловили тело мужчины. Инцидент произошел 14 декабря. Мертвеца обнаружили за Ледовой ареной. Правоохранительные органы не обнаружили на трупе следов насильственной смерти.

В настоящее время специалисты устанавливают личность погибшего, а также причины, которые привели к летальному исходу. Сообщается, что на момент извлечения петербуржца из воды, он был одет в джинсы, свитер, черную куртку и красное нижнее белье. На вид мужчине около 35-40 лет.