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В Петербургской Охте выловили тело мужчины в красных трусах
Сегодня, 10:08
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lesjasap
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В Петербургской Охте выловили тело мужчины в красных трусах

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В Красногвардейском районе Петербурга нашли мертвого мужчину, плывущего по Охте.

Из реки Охты в Петербурге выловили тело мужчины. Инцидент произошел 14 декабря. Мертвеца обнаружили за Ледовой ареной. Правоохранительные органы не обнаружили на трупе следов насильственной смерти.
 
В настоящее время специалисты устанавливают личность погибшего, а также причины, которые привели к летальному исходу. Сообщается, что на момент извлечения петербуржца из воды, он был одет в джинсы, свитер, черную куртку и красное нижнее белье. На вид мужчине около 35-40 лет. 
Теги: красногвардейский район , ледовая арена , охта , утопленник
Категории: Происшествия Новости СПб

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