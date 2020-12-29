В Петербурге ищут лжегазовщика, укравшего у 81-летней пенсионерки больше миллиона рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Северной столице лжегазовщики обманули пенсионерку на 1,1 млн рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 11 января. В полицию обратилась 81-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что к ней в конце декабря пришел мужчина, который представился мастером ООО "ПетербургГаз". незнакомец приступил к демонтажу и выбросу газовой плиты. Позже пенсионерка не досчиталась 35 евро и 130 000 норвежских крон, которые хранились в ящике под духовым шкафом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге осудят банду наркосбытчиков, вырастивших в квартире 105 кустов конопли.

Фото: pixabay