В Петербурге ищут лжегазовщика, укравшего у 81-летней пенсионерки больше миллиона рублей

В Северной столице лжегазовщики обманули пенсионерку на 1,1 млн рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в минувший понедельник, 11 января. В полицию обратилась 81-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что к ней в конце декабря пришел мужчина, который представился мастером ООО "ПетербургГаз". незнакомец приступил к демонтажу и выбросу газовой плиты. Позже пенсионерка не досчиталась 35 евро и 130 000 норвежских крон, которые хранились в ящике под духовым шкафом.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: pixabay
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