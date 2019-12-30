В Петербурге ищут дом коту, который хотел покататься на метро

На передержке Мартин делает большие успехи.

Неравнодушные петербуржцы ищут дом коту, которого 15 января нашли в метро "Купчино". В тот день рыжий негодник сидел на ступеньках у входа к турникетам и готовился к дальнейшему путешествию. Об этом рассказала, жительница города Наталья Булычева на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Спасительница подчеркнула, что Мартин, так назвали пушистого на время передержки, делает большие успехи. Он "накушал круглые бочка", доказал свою чистоплотность и понял, что мастерски отыграв "голодный обморок" всегда "можно получить вкусные консервы" (ведь сухой корм можно съесть и ночью, "когда все спят и просить не у кого").

Временные хозяева удивляются его нежности и говорят, что котик не только возвращает данную ему любовь, но и приумножает ее.

Постоянный дом для него еще не нашли.

Ранее мы писали, что Петербурженке все еще не возвращают кота, который оказался в приюте.

Фото: https://vk.com/id4329660