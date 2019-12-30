В Петербурге и ленобласти снизились цены на алкоголь

При этом в целом по России по итогам года он подорожал.

Согласно данным единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата, в Северной столице водка подешевела на 1,3%. Следовательно, ее цена снизилась с 382 рублей 76 копеек до 377 рублей 68 копеек за поллитра. А коньяк, наоборот, подорожал на 0,15% — с 604 рублей 95 копеек до 605 рублей 77 копеек.

При этом в области цены упали и на водку, и на коньяк. Первый алкогольный напиток подешевел на 0,7% — с с 363,89 рублей до 361,4 за поллитра. Коньяк же подешевел более значительно. Его цена снизилась на 2,7% — с 601 рубля до 584 рублей и 79 копеек.

В целом по России водка подорожала на 1,9% — с 302 рублей 13 копеек до 307 рублей 84 копеек. Коньяк подешевел на 0,2% — 639 рублей 38 копеек до 638 рублей 10 копеек.

Ранее мы рассказывали, что цены на золото и палладий установили рекорды.

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