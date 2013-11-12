В Петербурге фанаты почтили память Виктора Цоя

Сотни петербуржцев собрались у могилы певца на Богословском кладбище, а также у памятника на проспекте Ветеранов.

В Петербурге 15 августа почтили память лидера рок-группы "Кино" Виктора Цоя. Музыкант погиб 31 год назад.

На кадрах, опубликованных в сети, сотни петербуржцев идут с цветами к могиле Цоя на Богословском кладбище. На проспекте Ветеранов горожане возлагают цветы у памятника певца.

Напомним, Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года на 35-м километре шоссе "Слока — Талси" в Латвийской СССР. Его автомобиль "Москвич" столкнулся с "Икарусом", что повлекло мгновенную смерть Виктора. До сих пор доподлинно неизвестно, что послужило причиной аварии. Одни предполагают, что Цой уснул за рулем, другие – авария была подстроена.

Фото: Вконтакте / Виктор Цой