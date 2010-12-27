В Петербурге эвакуировали ТЦ "Охта Молл"

Сегодня днем 6 декабря вновь эвакуировали людей из торговых центров, это коснулось ТЦ "Жемчужная плаза" и ТЦ "Охта Молл", сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Эвакуация началась около 14 часов.
"Люди, стоящие под дождём в футболках, навсегда запомнят что нельзя сдавать вещи в гардероб",
- написал один из пользователей.
В пятницу из-за лжеминеров сотрудникам 10 петербургских судов пришлось временно покинуть свои рабочие места.
Накануне из-за сообщений о "заминировании" станций метрополитена кинологи провели обследование.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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