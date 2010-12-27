В Петербурге сообщили о "заминировании" станций метрополитена

Массовое "заминирование" зданий теперь коснулось и станций петербургской подземки. Информацию Piter.TV подтвердили в пресс-службе метрополитена.
На всех станциях провели дополнительное обследование, при этом метро работало в штатном режиме. Опасных предметов не было обнаружено.
Кроме того, анонимные террористы сообщили о заминировании больниц и учебных учреждений.
С утра в Северной столице прошла эвакуация в девяти судах, это происходит шестой день подряд. Piter.TV поделился подробностями инцидента.
Фото: pixabay.com, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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