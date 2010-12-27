В Петербурге сообщили о "заминировании" станций метрополитена

В городе шестой день подряд из судов, торговых центров, медицинских и образовательных учреждений эвакуируют людей.

Массовое "заминирование" зданий теперь коснулось и станций петербургской подземки. Информацию Piter.TV подтвердили в пресс-службе метрополитена.

На всех станциях провели дополнительное обследование, при этом метро работало в штатном режиме. Опасных предметов не было обнаружено.

Кроме того, анонимные террористы сообщили о заминировании больниц и учебных учреждений.

С утра в Северной столице прошла эвакуация в девяти судах, это происходит шестой день подряд. Piter.TV поделился подробностями инцидента.

Фото: pixabay.com, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"