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В Петербурге сообщили о "заминировании" станций метрополитена
Сегодня, 14:49
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nadezhda_sib

В Петербурге сообщили о "заминировании" станций метрополитена

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В городе шестой день подряд из судов, торговых центров, медицинских и образовательных учреждений эвакуируют людей.

Массовое "заминирование" зданий теперь коснулось и станций петербургской подземки. Информацию Piter.TV подтвердили в пресс-службе метрополитена.  

На всех станциях провели дополнительное обследование, при этом метро работало в штатном режиме. Опасных предметов не было обнаружено. 

Кроме того, анонимные террористы сообщили о заминировании больниц и учебных учреждений. 

С утра в Северной столице прошла эвакуация в девяти судах, это происходит шестой день подряд. Piter.TV поделился подробностями инцидента. 

Фото: pixabay.com, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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