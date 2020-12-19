В Петербурге экспресс-тесты на COVID-19 начали делать в больницах

Они предназначаются для определенных учреждений.

Экспресс-тесты на коронавирус начали производить в больницах. Их будут применять в тех случаях, когда результат анализа нужно получить как можно скорее, рассказал "Петербургскому дневнику" вице-губернатор Олег Эргашев.

Тесты уже получили родительные дома, детские стационары, скорая и неотложная помощь, а также ряд крупных стационаров, которые не оказывают помощь пациентам с COVID-19.

По словам Эргашева, на амбулаторном лечении от коронавируса сейчас находятся 65 тыс. петербуржцев. Из них 56 тыс. составляют взрослые. Лекарственная терапия необходима 24 тыс. человек. Препараты получают более 23 тыс. горожан, которые лечатся на дому.

Из федерального бюджета до конца года выделят еще 112,3 млн рублей на бесплатное обеспечение лекарствами от коронавируса при амбулаторном лечении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что тесты на антитела к коронавирусу заметили в петербургском супермаркете.

Фото: Piter.TV