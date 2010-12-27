В Петербурге экс-таможеннику дали условный срок за мошенничество в крупном размере

Мужчина обманом похитил более 1,8 миллиона рублей.

Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение в Куйбышевском районном суде в отношении экс-таможенника Захара Сычева, которого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным Следкома, Сычев с августа 2015 по октябрь 2016 года обманом похитил более 1,8 миллиона рублей у мужчины. Бывший таможенник пообещал решить вопрос с руководством таможенной службы.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

Петербуржец подделал документы и эвакуировал чужие машины.

Фото: Piter.tv