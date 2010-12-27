Петербуржец подделал документы и эвакуировал чужие машины

Злоумышленник ранее работал в компании по транспортировке автомобилей.

В среду, 27 ноября, в Петербурге задержали мужчину, который подделал документы и эвакуировал чужие автомобили. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Злоумышленники похитил на эвакуаторе "Опель Астра" и "Деу Нексию" по проспекту Космонавтов. Как оказалось, петербуржец ранее ранее работал в компании по транспортировке автомобилей. Полицейские предполагают, что мужчина "эвакуировал" чужие автомобили для продажи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото:pixabay