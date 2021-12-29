В Петербурге 2-летняя девочка опрокинула на себя чайник с кипятком

Малышку госпитализировали с ожогом груди, живота и обеих ног.

В четверг, 20 января, в квартире на Обуховской Обороны произошел несчастный случай. 2-летняя малышка по недосмотру родителей опрокинула на себя чайник с горячей водой. Об этом стало известно Piter.TV.

С термическим ожогом груди, живота и обеих ног девочку доставили в детскую больницу. После оказания медпомощи пострадавшую в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что тело 2-месячной девочки нашли в квартире безработных мигрантов в Парголово.

Фото: pexels.com