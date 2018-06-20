По данному факту возбуждено уголовное дело.

В среду, 27 марта, стало известно о том, что в Петербурге два офицера полиции попались на получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

По версии следствия, в минувшую субботу, 23 марта, около метро "Ладожская" полицейскими был задержан мужчина, который занимался сбытом наркотических веществ. Подозреваемого доставили в полицейский участок, а далее он передал правоохранителям около 1 миллиона рублей. Стражи порядка потребовали сверху добавить еще 800 тысяч рублей, после чего отпустили задержанного.

После этого инцидента, 25 марта, один из местных жителей, выступая в роли посредника, получил от полицейского под прикрытием деньги. После этого правоохранители на месте задержали горожанина и двоих своих коллег-полицейских.

По факту было возбуждено уголовное дело.

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