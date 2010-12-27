В Петербурге в 2019 году дети стали чаще попадать под машины во дворах

Число аварий с начала года выросло на 17 и составило 77 случаев.

В 2019 году значительно увеличилось количество аварий детьми во дворах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу и области.

Число аварий с начала года выросло на 17 и составило 77 случаев. Травмы во время этих ДТП получили 78 детей, что на 15% больше, чем в аналогичный период в 2018 году. Ни один ребенок не погиб. В Ленинградской области количество аварий выросло на 8 и составило 24 случая. Никто не погиб, но травмы получили 24 ребенка.

В 60% случаев в аварии попадают дети дошкольного и младшего школьного возраста. Чаще всего в этом виноваты родители, которые сами нарушают правила дорожного движения.

Ранее на Муринской дороге водитель "Газели" сбил мальчика.

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