В Петербурге дети с ограниченными возможностями трогают космос

Проект "Трогательный космос" — это интерактивные занятия по астрономии и космонавтике для детей, у которых нет возможности пойти в музей.

В Красногвардейском районе провели урок астрономии и космонавтики для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект "Трогательный космос" знакомит с темой космоса слабовидящих детей и подростков, и тех, у кого есть нарушения опорно-двигательного аппарата. Выездные занятия проходят в центрах социальной реабилитации, библиотеках Петербурга и Ленинградской области.

Оказывается этим детям тоже нужен космос, это теперь мы знаем точно. Им точно также нужно рассказывать в доступной форме, им нужно давать возможность что-то трогать, нюхать, пробовать, видеть или не видеть, если это слабовидящие, давать слушать. Поэтому так родился проект "Трогательный космос": от слова "трогать". Ирина Исаева, руководитель проекта "Трогательный космос"

Занятия проходят в интерактивном формате: участники не только слушают рассказы, но и исследуют метеориты и макеты планет своими руками. Вместе ребята составляют солнечную систему, в VR-очках разглядывают поверхность Марса, собирают ракету и нюхают топливо. Для детей с нарушениями зрения создана специальная программа, где о космосе рассказывают с помощью запахов.

Детки трогают настоящую космическую перчатку, рассказывают, что они ощущают, и какая она изнутри. Еще они трогают настоящие метеориты. У нас был момент, когда ребенок сказал, что метеорит пахнет железом, первая реакция ребенка была это взять и понюхать, а потом уже крутить в пальцах. Наталья Селиванова, участник проекта "Трогательный космос"

Также на занятиях показывают видео-экскурсию от российских космонавтов по международной космической станции. В конце уроков дети делятся впечатлениями и задают вопросы: например, какие элементы образовались после большого взрыва?

На самой первой нашей встрече, она проходила в библиотеке "На Морской", после окончания мероприятия к нам подошла девочка и обняла нас, и нам тогда показалось, что это самая главная оценка того, что мы делаем, потому что реакция ребенка, она вот такая. Ирина Исаева, руководитель проекта "Трогательный космос"

Проект "Трогательный космос" реализуется Северо-Западной межрегиональной общественной организацией Федерации космонавтики РФ. Чтобы стать участником проекта, можно оставить заявку на сайте https://трогательныйкосмос.рф/ или написать в социальные сети Федерации космонавтики России в Петербурге.

Фото, видео: Piter.TV