В Петербурге центр спасения ластоногих отмечает 8-й день рождения

За 8 лет работы Центра в Репино спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.

На территории Водоканала восемь лет назад открылся Центр спасения ластоногих. Об этом сообщила пресс-служба петербургского "Водоканала".

Предприятие участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года, а 5 сентября 2014 года на территории предприятия в поселке Репино состоялась торжественная церемония открытия первого в России современного специализированного центра оказания помощи редким видам морских млекопитающих. Тогда же началась работа "Фонда друзей балтийской нерпы".

Сегодня Центр спасения ластоногих отмечает свой день рождения. За 8 лет работы Центра в Репино спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Общее число ластоногих пациентов, реабилитированных и выпущенных в море непосредственно основателями Центра Вячеславом Алексеевым и Еленой Андриевской, приблизилось к полутора сотням.

Фото: Водоканал