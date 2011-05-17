В Петербурге цены на "вторичку" выросли на 23%

На первом месте находится Петроградский район. Здесь цены увеличились почти на треть – 27%.

В Петербурге прослеживается рост цен на вторичную недвижимость. Так, за минувший год прирост цен на готовое жилье составил 23%. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".

На первом месте находится Петроградский район. Здесь цены увеличились почти на треть – 27%. На втором месте – Невский район, где рост цен составил 24,4%. Завершает тройку Красногвардейский район здесь – на 23,6%.

Согласно прогнозам экспертов, в этих же районах ожидается дальнейший рост стоимости жилья.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге спрос на апартаменты вырос на 65%. Согласно данным консалтинговой компании, в период с января по март в Петербурге было реализовано 44,7 тысячи квадратных метров апартаментов.

Фото: Piter.tv