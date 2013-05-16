В Петербурге будут судить женщину, ударившую палкой детей и сотрудницу полиции

Инцидент произошел в конце июля этого года у дома №41 по Шуваловскому проспекту.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней петербурженки, которая обвиняется в преступлениях сразу по пяти статьям (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти, хулиганство, умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои). Уголовное дело передано в Приморский районный суд Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел в конце июля этого года у дома №41 по Шуваловскому проспекту. Сотрудница полиции увидела, как женщина бьет палкой двоих мальчиков. Она подошла к женщине, чтобы вмешаться в ситуацию. Сотрудница полиции показала свое удостоверение, в ответ злоумышленница накинулась на нее с палкой и выбила из рук телефон.

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