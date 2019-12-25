В Петербурге две девочки столкнулись с извращенцем на детской площадке

По подозрению в совершении преступления задержали 44-летнего бомжа.

Накануне в полицию Петербурга обратились две женщины, 41-летняя медсестра и 32-летняя учительница. Они заявили о совершении противоправных действий в отношении их 12-летних дочерей. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 16 сентября на детской площадке у дома №44 на Каменноостровском проспекте. По словам заявительниц, к их девочкам подошел неизвестный и совершил развратные действия сексуального характера.

Позже по подозрению в совершении преступления был задержан 44-летний мужчина без определенного места жительства и занятий. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор.

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