Отмечается, что в апреле этого года работу нашли на 3,2 тысячи человек больше, чем в прошлом году, что составляет 3,5 тысячи человек.

В Петербурге безработица снизилась на 58%. Об этом стало известно из опубликованного отчета Петростата 6 июня.

В апреле этого года на учете службы занятости населения числились 54 тысячи петербуржцев. Безработными считались 45,3 тысячи человек, из них более 23 тысяч человек получали пособие.

В том же месяце статус безработного получили почти 8 тысяч человек. Это почти на 11 тысяч человек - 58% - меньше, чем в апреле 2020 года.

Отмечается, что в апреле этого года работу нашли на 3,2 тысячи человек больше, чем в прошлом году, что составляет 3,5 тысячи человек.

Ранее Piter.tv писал, что петербуржцы задолжали за капремонт 2,8 млрд рублей. При этом статистика показывала хорошие результаты до 2020 года, пока не повысилась сумма взносов.

Фото: Piter.tv