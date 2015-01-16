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В Петербурге арестовали подельника мошенника, сбившего подполковника СОБРа
Сегодня, 22:18
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге арестовали подельника мошенника, сбившего подполковника СОБРа

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Третьей фигурантке дела продлили срок задержания до вечера завтрашнего дня.

В среду, 10 ноября, Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу Владимира Бабина до 8 января. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Бабин подозревается в 12 эпизодах мошенничества. Их подельница Ирина Новикова будет находиться под стражей до 20:00 11 ноября.

Ранее суд арестовал Алексея Покрепо, который насмерть сбил сотрудника СОБР и подозревается в мошенничестве. В отношении Покрепо возбудили два уголовных дела.

По версии следствия, мошенники совершили множество эпизодов с ущербом в 2,8 миллиона рублей. В ходе расследования к делу могут присоединить еще 50 случаев. 

Фото: Piter.tv

Теги: арест, мошенничество, петербург, погиб сотрудник
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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