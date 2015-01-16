В Петербурге арестовали подельника мошенника, сбившего подполковника СОБРа

В среду, 10 ноября, Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу Владимира Бабина до 8 января. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Бабин подозревается в 12 эпизодах мошенничества. Их подельница Ирина Новикова будет находиться под стражей до 20:00 11 ноября.
Ранее суд арестовал Алексея Покрепо, который насмерть сбил сотрудника СОБР и подозревается в мошенничестве. В отношении Покрепо возбудили два уголовных дела.
По версии следствия, мошенники совершили множество эпизодов с ущербом в 2,8 миллиона рублей. В ходе расследования к делу могут присоединить еще 50 случаев.
Фото: Piter.tv
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