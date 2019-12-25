Сбивший сотрудника СОБРа мужчина заявил, что принял силовика за бандита

У погибшего жена и трое детей.

Днем во вторник, 9 ноября, в полицию доставили трех подозреваемых в мошенничестве. Один из злоумышленников насмерть сбил сотрудника СОБРа Евгения Михайловича Захарова. По данным телеграм-канала SHOT, 38-летний Алексей Покрепо после задержания заявил, что принял силовиков за бандитов, перегородивших ему дорогу, поэтому нажал на "газ".

По информации "Фонтанки", полицейские не поняли, как все произошло. Тем более, что при задержании подозреваемые безобидны, не используют оружие и не нападают. Вероятно, Покрепо в страхе от содеянного поехал вперед, не зная куда именно. Когда его машину удалось перехватить, он уже не сопротивлялся.

В отношении задержанного возбудили две статьи: 159 "Мошенничество" и статья 317: "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". По второй статье грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное лишение свободы. Расследование продолжается.

Коллеги также отметили, что подозреваемый родом из Волгограда, не судим, не привлекался.

У погибшего подполковника полиции Евгения Михайловича Захарова осталось трое детей и жена.

Фото: скриншот видео / SHOT; Piter.tv, ГУ МВД по СПб и ЛО