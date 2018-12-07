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В Петербурге арестовали мужчину за мошенничество с квартирами на 12 млн рублей
Сегодня, 8:21
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге арестовали мужчину за мошенничество с квартирами на 12 млн рублей

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Подозреваемый действовал не один, а с соучастниками.

Смольнинский районный суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела о мошенничестве с квартирами. Мужчина проведет под стражей ближайшие два месяца. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Мужчина действовал не один, а с соучастниками. Накануне оперативники задержали шестерых фигурантов дела.

Следствие полагает, что подозреваемые, используя подложные документы, завладели чужими квартирами. Как минимум на счету банды преступников три аферы на 1 млн, 3 млн и 8,2 млн рублей.

Чтобы скрыть следы мошенничества, владельца одной из квартир убили. Под Лугой мужчину дважды ударили молотком по голове, а затем задушили веревкой. Тело закопали в лесу.

Расследование продолжается.

Ранее суд Петербурга закрыл дело в отношении женщины, по неосторожности убившей сына.

Фото: Piter.TV

Теги: арест, мошенничество, суд
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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