В Петербурге аптеки "Мелодия здоровья" будут работать под брендом "Озерки"

Теперь общее количество аптек, входящих в ГК "ЭРКАФАРМ" на территории Северо-Западного федерального округа, приравнивается к 427.

Внутри АО "Катрен" при перераспределении активов ГК "ЭРКАФАРМ" получила в управление 115 аптек "Мелодия здоровья", которые работают в Петербурге и Ленобласти. Об этом 27 марта пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на пресс-службу ГК "ЭРКАФАРМ".

В будущем аптеки будут развиваться под брендом "Озерки". Теперь общее количество аптек, входящих в ГК "ЭРКАФАРМ" на территории Северо-Западного федерального округа, приравнивается к 427.

По словам генерального директора ГК "ЭРКАФАРМ" Анастасии Карповой, "Озерки" – сильный бренд, "хорошо известный и любимый жителями Петербурга и области".

Мы рассчитываем, что ребрендинг и синергетический эффект от объединения сетей под управлением "ЭРКАФАРМ" позволит нам существенно нарастить выручку новых точек. Анастасия Карпова, генеральный директор ГК "ЭРКАФАРМ"

По данным исследовательской компании RNC Pharma, в 2023 году средняя выручка на точку у аптек "ЭРКАФАРМ" составляла 8,2 млн рублей. Этот показатель у "Мелодии здоровья" был на уровне 3,2 млн рублей.

Ранее на Piter.TV: компания "Ригла" приобрела петербургскую сеть "Народная аптека".

Фото: сайт сети аптек "Озерки"