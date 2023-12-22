Компания "Ригла" приобрела петербургскую сеть "Народная аптека"

Эксперты оценивают сумму сделки в диапазоне от 70 до 80 млн рублей.

Фармацевтическая сеть "Ригла" приобрела 15 магазинов "Народной аптеки" в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщил генеральный директор "Риглы" Александр Филиппов в интервью "Фармацевтическому вестнику".

После приобретения, магазины в Петербурге будут переименованы в "Здравсити аптека" на основе одноименного маркетплейса. АО "Н-аптека", созданное в 2002 году, ткже увходит в сделку. Сеть "Ригла" отличается успешными расположениями и стабильной клиентской базой, а также высоким средним доходом на каждую точку, по словам генерального директора.

Эксперты оценивают сумму сделки в диапазоне от 70 до 80 млн рублей. Филиппов уточнил, что в течение двух месяцев после завершения сделки "Народная аптека" будет переименована в "Здравсити аптека" и будет управляться маркетплейсом с таким же названием.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)